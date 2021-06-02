Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
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Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı

Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muğla'nın Menteşe ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan oklu kirpi, tedavisi için Milli Park yetkililerine teslim edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan oklu kirpi, tedavisi için Milli Park yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe - Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri önleyici kolluk devriyesi esnasında Yerkesik Mahallesi ormanlık alanda yaralı halde oklu kirpi buldu. Nesli tükenmekte ve koruma altındaki bir tür olan oklu kirpi için doğa koruma ve milli parklar ekiplerine haber verildi. Oklu kirpi, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine tedavisi için teslim edildi. - MUĞLA

Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı
Son dakika haberi | Yaralı oklu kirpiye jandarma yardım elini uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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