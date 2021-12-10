Muğla'da izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi Asarlık mevkisindeki ormanlık alandan duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, tepenin üzerindeki kayalık alanda branda olduğunu fark etti.

Brandanın altında kaçak kazı yapan 4 kişi ekiplerce suçüstü yakalandı. Olay yerinde kaçak kazıda kullanılan jeneratör, kazma ve kürekler bulundu.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin alanda yaptığı incelemede zanlıların yakalanmamak için kayalık alanın üstünü brandayla örttükleri ve etrafını çalılarla kapattıkları, bölgede görülen dumanın kayayı parçalamak amacıyla kullanılan dinamitin patlatılması sonucu oluştuğu belirlendi.