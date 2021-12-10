Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne motoru ve jeneratör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne motoru ve jeneratör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Gümüşlük Mahallesi'nde Bilal Karaman'a ait tekne motoru ile bir işletmeye ait jeneratörün çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, S.U, S.S. ve K.T'yi çalıntı malzemelerle yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve S.S. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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