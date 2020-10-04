Muğla'da gölde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Muğla'da gölde kaybolan kişinin cesedi bulundu

04.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:51
Muğla'da gölde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde göle giren bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde göle giren bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Çallı Mahallesi'ndeki Geyik Barajı'na arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Hakan Şimşek (27), iddiaya göre oltasına takılan balığı çıkarmak için suya girdi.

Şimşek'in bir süre sonra gölde gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Şimşek'i arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıç timi tarafından gerçekleştirilen çalışma neticesinde, Şimşek'in cansız bedeni yaklaşık 5 metre derinlikte misinaya dolanmış halde bulundu.

Sudan çıkarılan cenaze, ön otopsi için Milas Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Bu arada, göl kıyısına gelen Şimşek'in yakınları sinir krizi geçirdiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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