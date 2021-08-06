Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor
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Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor Söndürme ekipleri ve gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor.

Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

Söndürme ekipleri ve gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor

MUĞLA - Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere karşı mücadele eden söndürme ekipleri ve yangını haber yapmak için bölgede görev yapan gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe'de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı. Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.

Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor
Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor
Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor
Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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