Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı
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Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı

Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Pazaryeri Mahallesi 256. Sokak'taki bir evde, yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Yılan, evin yatak odasında ekiplerce zarar verilmeden yakalandı.
Zehirli bir tür olduğu belirlenen yılan, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı
Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı
Muğla'da evin yatak odasında yakalanan yılan doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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