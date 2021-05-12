Muğla'da eski medeniyetlerin izinin yer aldığı müze, zengin koleksiyonuyla ilgi görüyor

Geçmişte birçok döneme ev sahipliği yapan Muğla, müzede sergilenen eserlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Geçmişte birçok döneme ev sahipliği yapan Muğla, müzede sergilenen eserlerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgede hüküm süren medeniyetlerin izleri müzede sergileniyor. Değerli para koleksiyonları, heykeller, toprak ve cam kapların yanı sıra o dönem günlük hayatta kullanılan çok sayıda malzeme ilgi topluyor.

Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, AA muhabirine, Muğla Müzesinin bulunduğu konum itibarıyla eski kent dokusu içinde etrafı tescilli ve korunmuş yapılarla çevrili ulaşılabilir bir alanda bulunduğunu söyledi.

Tarihi kent dokusu hiç bozulmadığı için alanın bugüne ulaşan nadir yapılar arasında yer aldığını vurgulayan Savran, Muğla Müzesi sorumluluğunda çok sayıda arkeolojik kazının devam ettiğini dile getirdi.

Bilim adamları müzeden faydalanıyor

Bu kazılarından çıkan eserlerin sergilendiğini belirten Savran şunları kaydetti:

"Müzede Anadolu kronolojisine ışık tutan eserlerin bulunduğu salonumuz mevcut. Kalkolitik Dönem'den Osmanlı Dönemi'ne kadar kronolojinin bütün dönemlerini anlatan bir teşhir var. Bizim koleksiyonumuzda ağırlıklı olarak Geometrik Dönem'in çok büyük bir önemi vardır. Bu zenginlik, hem ülkemizde hem dünyada bu konuda çalışan bilim adamlarına ışık tutmaktadır. Müzede milyon yıllık fosillerin yanı sıra antik çağlarda betimlenen çok sayıda tanrı ve tanrıçanın yanında fil üzerinde savaşa giden askerler, gladyatörler, çocuk oyuncakları, kukla parçaları, pişmiş topraktan masklar, hayvan figürleri ve çok sayıda objeyi görmek mümkün."

Gladyatörler salonu ilgi görüyor

Savran, Yatağan ilçesinde 20 yıl önce tesadüfen bulunan ve aralarında "Truva" filmine konu olan Akhilleus'un da olduğu 7 gladyatörün mezar stelinin de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan olduğunu vurguladı.

Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran, Gladyatör Salonu'nu gezen ziyaretçilerin, 2 bin yıl önceki dönemin özelliklerini görürken salonun duvarlarında o dönemin savaşlarını gösteren fotoğrafları, gladyatörlerin yaşamlarını, dövüşlerini ve yaşadıkları heyecanlı sahneleri, o çağın atmosferi içinde izleyebildiklerini söyledi.

Savran, salonda, gladyatörlerin kullandığı kişisel eşyalar ile onların nasıl yetiştiğini görebilmenin mümkün olduğunu dile getirdi.

"Milyonlarca yıllık fosiller Trolian Park'ta sergileniyor"

Muğla merkez Menteşe ilçesi Özlüce Mahallesi yakınlarındaki Kaklıca tepesinde fosil yataklarından çıkarılan fosillerin sergilenmesi amacıyla Muğla Müzesi bünyesindeki Trolian Park'ın ise 1994'te açıldığını hatırlatan Savran, "Bu özel salonda kazılardan çıkarılan fosiller birtakım işlemlerden geçtikten sonra sergilenmeye açıldı. Burada günümüzden 5 ile 9 milyon öncesine dayanan fosiller var. Burada bulunan fosillerin ait olduğu canlıları günümüzde görmek mümkün değil. Burası müzemizin ne kadar zengin olduğunu gösteren bir salon. Trolian Park, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini görüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç