Muğla'da dört gündür haber alınamayan kadın derenin kenarında bulundu
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Muğla'da dört gündür haber alınamayan kadın derenin kenarında bulundu

Muğla'da dört gündür haber alınamayan kadın derenin kenarında bulundu
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dört gündür haber alınamayan kadın bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dört gündür haber alınamayan kadın bulundu.

Gerişburnu Mahallesi'ndeki evinden 30 Nisan'da komşusuna gitmek üzere ayrılan ve geri dönmeyen Hatice Özkan'ı (47) bulamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Polis, AFAD, UMKE, AKUT ve bazı arama kurtarma dernekleri ekiplerinin katılımıyla arama çalışması yapıldı.

Evin yakınındaki ağacın altında bulunan Özkan, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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