Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çocuğun koluna saplanan demir hastanede operasyonla çıkarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çocuğun koluna saplanan demir hastanede operasyonla çıkarıldı.
Eşen Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde oynayan Alperen Eşen'in (11) sol koluna demir korkuluk saplandı. Durumu fark edenler, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, çocuğun kolundaki demiri, demir kesme makasıyla korkuluktan ayırdı.
112 acil servis ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun kolundaki demir, operasyonla çıkarıldı.
Alperen Eşen'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA