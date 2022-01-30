Muğla'da çıkan orman yangınını jandarma ve vatandaşlar söndürdü

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, jandarma ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşilüzümlü Mahallesi'ne giden yol kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler, alevlere de araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Yangın, yoldan geçen vatandaşların desteğiyle daha geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yanan alanda soğutma çalışması yaptı.