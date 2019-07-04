Muğla'da çalıştıkları besi çiftliği sahibine dehşet yaşatan 2 çoban İstanbul'da yakalandı (2)

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Muğla'da keçi besiciliği yapan Ramazan Bulut'u (55) çırılçıplak soyup, fotoğraflarını çeken ve domuz bağı ile bağladıktan sonra, hayvan satışından kazandığı 80 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen Z.G. (21) ile İ.Y. (20), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: DHA