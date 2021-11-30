Muğla'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı daha tutuklandı - Haberler
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Muğla'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı daha tutuklandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı daha tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si daha tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si daha tutuklandı.

Kötekli Mahallesi'nde bir eğlence mekanının önünde Samet Demir'in (33) ölümüyle ilgili yakalanan S.K. ve Ö.A'nın tutuklanmasının ardından çalışmasına genişleten ekipler, Ö.İ, Y.İ, İ.İ. ve R.Ş'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.İ, ve Y.İ. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.İ. ve R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kötekli Mahallesi'nde 25 Kasım'da eğlence mekanının önünde çıkan kavgada silahla ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, S.K. ve Ö.A. gözaltına alınmıştı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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