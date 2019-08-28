Muğla'da belediyeye moloz ve çöp tepkisi

28.08.2019 21:42

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye ekipleri ile bazı vatandaşların şehir merkezindeki bir alana moloz ve çöp dökmesi tepki çekti.

Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yol kenarındaki bir alana, vatandaşlarca moloz, hurda ev eşyaları, ağaç dalları, boya kutuları, lastik parçaları, belediye ekiplerince de kıyı temizliğinde toplanan çöplerin döküldüğü öne sürüldü.

Turizmle ön planda olan mahalleye bu görüntülerin yakışmadığını ifade eden ve tepki gösteren çevre sakinleri, kötü görüntünün bir an önce kaldırılmasını talep etti.

Güllük'te turizm alanında faaliyet gösteren işletme sahipleri ise moloz dökümünü endişeyle karşıladıklarını belirterek, alandaki molozların yine belediye tarafından kaldırılacağının söylenmesine rağmen bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti.

Bazı vatandaşlar da rahatsızlıklarını sosyal medya hesaplarından eleştirdi.

"Bu malzemeleri en kısa sürede kamyonlarla aktaracağız"

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çöllüoğlu, yaptığı açıklamada, alana dökülen moloz ve çöplerin kısa sürede Milas'taki bertaraf tesisine taşınması için planlama yaptıklarını söyledi.

Alanı moloz aktarma istasyonu olarak kullandıklarını belirten Çöllüoğlu, şunları kaydetti:

"Görüntü hoş değil biz de bunun farkındayız. Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi eski moloz döküm sahasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uyarısı üzerine Milas Belediyesinin kullanamayacağını bize bildirdi. Milas Belediyesi olarak biz de Güllük'te traktörlerle topladığımız moloz ve benzeri materyalleri, Milas'taki bertaraf tesisine nakletmek için Güllük'teki bu alanda biriktiriyoruz. Bu malzemeleri en kısa sürede kamyonlarla Milas'a aktaracağız."

Kaynak: AA