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Muğla'da baba oğlunu öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'da baba oğlunu öldürdü Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

MUĞLA (İHA) - Muğla'da baba oğlunu öldürdü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından baba H. Kaya gözaltına alınarak Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Muğla'da baba oğlunu öldürdü

Muğla'da baba oğlunu öldürdü

Muğla'da baba oğlunu öldürdü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan - 3. Sayfa

Jandarma, Cinayet, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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