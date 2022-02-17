Muğla'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

AA, Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Dereköy Mahallesi'nde Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu'nun yakınında bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark eden öğrenci ve öğretmenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, kedinin bulunduğu yere vincin sepetiyle ulaştı. Kurtarılan Kedi, belediye personelinin elinde aşağı indirildi.

Kurtarılan kedi daha sonra sahibine teslim edilirken, öğrenciler sevinç yaşadı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Ahmet Zeki, Bodrum, Muğla, kedi, Güncel, Haberler

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