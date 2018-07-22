Muğla Candan Erçetin Marmaris'te Konser Verdi

Candan Erçetin Marmaris'te konser verdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Candan Erçetin, 2 saat süren konserinde hayranlarına güzel vakit geçirtti.

Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, 16 yıl aradan sonra Marmaris'te sahne aldı. Marmaris Belediyesi Amfi Tiyatro'da konser veren Erçetin, repertuvarında Fransızca ve İngilizce şarkıların yanı sıra Balkan ezgilerine de yer verdi. Güzelliği ve şıklığıyla dikkat çeken Erçetin'e, hayranları şarkılarının seslendirirken eşlik etti. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Erçetin, 'Kim korkar' parçasını ise hayranlarıyla birlikte okudu. Konser sonunda ayakta alkışlanan Erçetin, hayranlarının isteğini kırmayarak öz çekim yaptı. Candan Erçetin, Marmaris'te olduğu için mutlu olduğunu söyledi.