Muğla Büyükşehir Meclisi olağanüstü toplandı
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Muğla Büyükşehir Meclisi olağanüstü toplandı

-Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 25 madde ile olağanüstü meclis toplantısını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Meclisi olağanüstü toplandı
28.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:19

-Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 25 madde ile olağanüstü meclis toplantısını Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Korona virüs nedeni ile 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayı olağan toplantılarını gerçekleştiremeyen Muğla Büyükşehir Belediyesi olağanüstü toplanarak 25 maddeyi görüştü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen olağanüstü meclis toplantısında korona virüse karşı tüm tedbirler alındı. Meclis üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına göre oturdu ve maske taktılar.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün olağanüstü meclis toplantısından önce meclis üyelerini korona virüs mücadelesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçede gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgilendirdi. Muğla genelinde gıda ve hijyen paketi desteklemeleri ile 24 bin 214 aileye ulaştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün dağıtılan maske sayısının da 650 bin rakamına ulaştığını belirtti. Korona virüsün sağlık dışında ekonomileri de olumsuz etkilediğini söyleyen Başkan Gürün buna rağmen Büyükşehir olarak vatandaşların yanında olan hizmetlerin yanı sıra söz verdikleri alt yapı hamlelerini de başlattıklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "11 Mart'ta ülkemizde görülen korona virüsten sonra alınan sıkı tedbirler nedeni ile meclis toplantılarımıza ara vermek zorunda kaldık. Dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen bu virüsle mücadele için Muğla'mızda ilk günden itibaren ciddi bir çalışma yürüttük. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz servislerden, konaklamaya, su paralarının ötelenmesinden dezenfekte çalışmalarına, gıda ve hijyen paketinden maske dağıtımına kadar birçok hizmeti derhal hayata geçirdik. Virüs nedeni ile sağlığın ve ekonomilerin olumsuz etkilendiği ortamda vatandaşlarımıza verdiğimiz yatırımlarında startını verdik. Bodrum, Fethiye'de büyük alt yapı yatırımlarını başlattık. Salgın nedeni ile değeri bir kez daha anlaşılan tarımsal üretimde üreticilerimize destekleri sürdürdük. Bugün Muğla'mız için 25 maddelik olağanüstü gündemle toplandık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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