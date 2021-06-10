Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışma
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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışma

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hürol Önder, meclis toplantısı öncesi dağıtılan bildiride yer almayan ayet mealinin, okunan metnin başına eklenmesi üzerine yaşanan tartışmaya ilişkin, "Cumhur İttifakı meclis üyeleri bu kanunsuz oylamaya katılmamış ve meclisi...

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hürol Önder, meclis toplantısı öncesi dağıtılan bildiride yer almayan ayet mealinin, okunan metnin başına eklenmesi üzerine yaşanan tartışmaya ilişkin, "Cumhur İttifakı meclis üyeleri bu kanunsuz oylamaya katılmamış ve meclisi terk etmiştir." dedi.

Meclis toplantısında yaşanan tartışmanın ardından Önder ile meclis üyeleri, belediye başkanları ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı.

Önder, Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, Millet İttifakı üyeleri tarafından hazırlanan ve meclis gündeminde olmayan bir bildirinin okunduğunu söyledi.

Toplantı öncesi dağıtılan bildiride metinde olmayan Bakara suresinin 114. ayeti mealinin, daha sonra metne eklendiğini öne süren Önder, bunun üzerine Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir'in "ayet eklenen bildirinin meclise sunulmasının ve bunun tartışmaya açılmasının Kur'an-ı Kerim'in inkarı anlamına geleceği" uyarısında bulunarak mealin metinden çıkarılmasını istediğini kaydetti.

Tüm uyarılara rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, olayı provoke ederek bildiriyi oylamaya sunduğunu savunan Önder, "Gündemde olmayan ve gündeme de alınmayan bir siyasi bildirinin mecliste oylanamayacağı hususunda Cumhur İttifakı'nca uyarılmasına karşın, Osman Gürün oylama yapmakta diretmiş ve kanunsuz bir oylama gerçekleşmiştir. Cumhur İttifakı meclis üyeleri bu kanunsuz oylamaya katılmamış ve meclisi terk etmiştir." dedi.

Önder, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak değeri olduğunu belirterek, "Bizlerin asıl görevi Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmada durmaksızın çalışmaya devam etmektir. Unutulmamalıdır ki meclis toplantılarının da gerçekleştiği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin ismi belirlenirken Cumhur İttifakı'nca Mustafa Kemal Atatürk kültür merkezi ismi verilmesi önerilmiş fakat CHP oylarıyla bu reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışma
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışma
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışma
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışma

Kaynak: Anadolu Ajansı

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