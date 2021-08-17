Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ve Dalaman ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 46 kaçak göçmen yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ve Dalaman ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 46 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dün, Marmaris'in 65 kilometre kırsalında bulunan Bozburun Mahallesi Bozukkale Mevkisi açıklarında kalabalık bir grubun lastik botla yolculuk yaptığı bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta 11 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün, Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta 35 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 kaçak göçmen; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Marmaris'te yakalanan göçmenlerin, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliyle kişi başı 1500 Euro karşılığında anlaştıkları, lastik botun motorunun arızalanması üzerine karaya çıkmaya çalıştıkları belirtildi.


Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı
Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cimilli İbo Haluk Levent Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Mert Günok Samet Aybaba Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla açıklarında 46 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:42:52. #1.14#

title