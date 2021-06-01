Müge Boz'dan sevenlerine müjdeli haber

Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncudan sevenlerine müjdeli haber geldi

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

"YAKINDA NETLEŞECEK"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Müge Boz, "Yeni bir proje görüşmesi için Nişantaşı'na geldik. Yakın zamanda ne olduğunu öğrenirsiniz. Her şey netleştikten sonra açıklayacağız" dedi.

İKİNCİ ÇOCUK YOLDA

Ünlü çift, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi.

"SENARYO YAZIYOR"

Caner Erdeniz, geçtiğimiz günlerde eşinin yazdığı senaryodan ilk kez bahsetmişti. Erdeniz, "Müge bu aralar senaryo yazıyor. Aşkımızı senaryolaştırıyor. En büyük hayaliydi, gerçek olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin