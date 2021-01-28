Müge Anlı'yı ağlatan sözler... "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem"

Müge Anlı'nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.