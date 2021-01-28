Müge Anlı'yı ağlatan sözler... "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem"
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Müge Anlı'yı ağlatan sözler... "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem"

28.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:51
Müge Anlı'yı ağlatan sözler...

Müge Anlı'nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.

Müge Anlı'nın programına bağlanan Muharrem Coşkun önceki ifadesinde "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımda ayrıldı" demişti.

BU SEFER BENİM ANNEM

Bu sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Arzu Aygün'ün kızı Nazlı Sevgi'nin sözleri ekran başındakileri duygulandırdı. Müge Anlı, Nazlı Sema'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem" sözlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Hürriyet

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