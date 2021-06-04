Müge Anlı'ya çıkan anneden canlı yayına damga vuran sözler: Kızım büyülü sucuğu yiyip kaçtı
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Müge Anlı'ya çıkan anneden canlı yayına damga vuran sözler: Kızım büyülü sucuğu yiyip kaçtı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Sinem, 20 yaşındaki kuzeni ile ortadan kayboldu. Müge Anlı'nın programına başvuran Sinem'in ailesi "Kızım, kuzeni Eren'in getirdiği büyülü sucuğu yedikten sonra ona aşık oldu" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Şaşkına dönen Anlı ise "O sucuktan Brad Pitt'e de yedirelim o zaman" diyerek espri yaptı.

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir konu işlenmeye başlandı. Annesi ve kardeşleriyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Sinem Asrak 25 Mayıs günü ortadan kayboldu. İddialara göre; 16 yaşındaki Sinem Asrak, 20 yaşındaki kuzeniyle kayıplara karıştı.

İKİ AİLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

İki gencin ailesi ise canlı yayında karşı karşıya geldi. Kayıp kuzenlerin aileleri canlı yayında birbirleriyle kapıştı. Kaçırılan kızları için programa başvuran aile, yeğeninin getirdiği büyülü sucuğu yedikten sonra kızının teyzesinin oğluna aşık olduğunu iddia etti. Genç adamın ailesi ise ikilinin nerede olduklarını bilmediklerini açıkladı.

Müge Anlı'ya çıkan anneden canlı yayına damga vuran sözler: Kızım büyülü sucuğu yiyip kaçtı

"KIZIM BÜYÜLÜ SUCUĞU YİYİNCE KUZENİNE AŞIK OLDU"

Eren'in İzmir'e geldiğinde getirdiği sucukların büyülü olduğuna ve bu büyü nedeniyle kızının Eren'e aşık olduğuna inanan anne "Şu ana kadar bu çocuk ben Eren'i seviyorum demedi. Eren'e abi gözüyle bakıyordu. Ben böyle büyü falan başıma gelene değin hiç inanmazdım. Ablamın oğlu olan yeğenim eve büyülü bir sucuk getirdi. Kızım da o büyülü sucuğu yiyince kuzenine aşık oldu. Birden ben onunla evlenmek istiyorum demeye başladı" ifadelerini kullandı. Müge Anlı ise bu açıklama sonrası ne tepki vereceğini şaşırdı.

Müge Anlı'ya çıkan anneden canlı yayına damga vuran sözler: Kızım büyülü sucuğu yiyip kaçtı

Kızının sucuğun etkisiyle kaçtığını söyleyen anne, ablasının kızını alıkoyduğunu hatta kendilerini "Polisler gelirse hepinizi öldürürüm" dediğini ileri sürdü.

Müge Anlı'ya çıkan anneden canlı yayına damga vuran sözler: Kızım büyülü sucuğu yiyip kaçtı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
ALPASLAN KÖSEOĞLU: nasıl bir sucukmuş bu?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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Müge Anlı'ya çıkan anneden canlı yayına damga vuran sözler: Kızım büyülü sucuğu yiyip kaçtı - Haberler Magazin
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