Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
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Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu

15.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:43

Sevgilisi ile yaşadığı evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın cansız bedeni 52 gün sonra ağaçta asılı halde bulundu. Ailesinin Müge Anlı'nın programına başvurduğu Hamdi Kılıç'ın, intihar süsü verilmiş bir cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor.

70 yaşındaki Hamdi Kılıç, sevgilisi Sakine Akdeniz ile birlikte yaşadığı evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Kılıç'ı arama çalışmaları devam ederken, Müge Anlı da programında bu olayı işledi.

CANSIZ BEDENİ AĞAÇTA BULUNDU

Kayıp Hamdi Kılıç olayında yaşanan önemli gelişmeyi de yine Müge Anlı aktardı. Ailesinin bir süredir haber alamadığı Hamdi Kılıç'ın cesedi 52 gün sonra bir ağaçta asılı olarak bulundu. Hamdi Kılıç'ın intihar süsü verilerek cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor.

PARALARINI SEVGİLİSİNİN HESABINA GEÇİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

24 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp olan Hamdi Kılıç'ın 70 yaşında olduğu ve hanımını kaybettikten sonra Sakine Akdeniz adında bir kadınla yaşadığı ve tüm parasını bu kadına hesabına geçirdiği iddia edilmişti. Sevgilisi için tüm malvarlığını satan Hamdi Kılıç'ın cesedi çiftlik evinin çok yakınında ağaçta asılı olarak bulundu.

DİDİK DİDİK ARANMIŞTI

Jandarma ekipleri kadavra köpeği Pelit ile Kılıç için arama çalışmaları başlatmıştı. Havadan ve karadan devam eden arama çalışmalarında çiftlik evi ve çevresi didik didik aranmıştı. Hamdi Kılıç'ı arama çalışmaları Urla'da devam ederken telefonundan alınan son sinyalin yaşadığı eve 4 km uzaklıkta olduğu ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu
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