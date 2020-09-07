Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, sosyal medyada kendisini taklidini yaparak popülerleşen Tansu Dayan'ı programına konuk aldı. Anlı, canlı yayında bir araya geldiği Dayan'a kendisine daha benzemesi için sarı peruk ve fular hediye etti. İkili arasındaki diyalog ise herkesi güldürdü.

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugün yayınlanan bölümündeki misafir eğlenceli anlar yaşattı. Adını Müge Anlı taklitleriyle geniş kitlelere duyurmayı başaran Tansu Dayan ATV stüdyosunda başarılı sunucuyla buluştu.

"MİZAHI SEVERİM AMA DOZU KAÇMADIKÇA"

Akıllıca yapılan mizahı sevdiğini söyleyen Müge Anlı, eleştirinin dozunun kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tansu Arif Dayan'ı stüdyoya davet eden Müge Anlı genç fenomene "Sen benimle ilgili neler yapıyorsun" diyerek takıldı.

"SOSYAL MEDYA HESABI AÇACAĞIM BAKALIM KAÇ TAKİPÇİM OLACAK"

Müge Anlı videolarıyla şöhret olan Tansu Dayan'a başarılı sunucu "Benim sosyal medyam yok ama benim taklitlerimi yaparak senin 1 milyon 450 bin takipçin var. Ben de bir gün denemek için açacağım. Bakacağım beni kaç kişi takip edecek" dedi.

"İNSANLAR BENDEN MÜGE ANLI TAKLİDİ BEKLİYOR"

Gönderileri yüz binlerce kez izlenen ve paylaşılan Tansu Dayan, "Bunu insanlar benden beklemeye başladı. 'Senin kocanın evi yok ki' repliğiyle zirveyi görmeye başladık. Gittiğim her yerde 'bugün bana ne malzeme çıkabilir' diyerek sizi izliyorum" diye konuştu.

KENDİNE DAHA ÇOK BENZEMESİ İÇİN EKİPMAN VERDİ

Annesinin sürekli kendisine bu çocuğa bir peruk gönder dediğini söyleyen Müge Anlı Tansu Dayan'a sarı bir peruk hediye etti. Yapılan taklitlere çok güldüğünü ifade eden Müge Anlı, "Madem yapıyorsun şu sakalını bıyığını kes" diyerek takılmayı da ihmal etmedi. Tansu Dayan'a diğer videolarında kullanması için fular veren Müge Anlı, "Abuk sabuk şeyler giyiyorsun. Ben onları mı giyiyorum" ifadelerini kullandı. İkilinin eğlenceli diyalogları stüdyoda kahkaha tufanı yarattı.