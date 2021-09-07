Müge Anlı Şen kardeşler cinayeti olayı nedir? Hüseyin Şen ve Metin Şen'i kim öldürdü? Şen kardeşler cinayetinin katili bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekranlara gelmekte. Sezonun ilk konulardan birisi olarak Şen Kardeşler cinayeti ele alınıyor. Peki, Şen kardeşler cinayetinin katili bulundu mu? Hüseyin Şen ile Metin Şen kardeşlerin cinayetine dair detaylar araştırılıyor.

Şen kardeşler cinayetinin katili bulundu mu? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konuların arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ

Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan kardeşler, 2020 yılında hayatını kaybetti. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürdüğü araştırılmakta.

İki kardeşin evidne korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde suçlanan isimler arasında bakıcılar bulunuyor.

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNİN KATİLİ BULUNDU MU?

Müge Anlı konuyla ilgili canlı yayında, ''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı.