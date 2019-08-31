Müge Anlı'nın programı ekranlara geri dönüyor

31.08.2019 15:31

Bir çok kayıp ve cinayet olaylarını aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Pazartesi günü 12'nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek.

PAZARTESİ GERİ DÖNÜYOR

ATV'nin reyting rekorları kıran sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 12'inci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Türkiye'nin en çok izlenen programlardan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

YÜZLERCE FAİLİ MEÇHULU AYDINLATTI

Müge Anlı, geride kalan sezonlarda, yüzlerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, binlerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

Kaynak: İHA