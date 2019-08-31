Müge Anlı'nın programı ekranlara geri dönüyor

Müge Anlı'nın programı ekranlara geri dönüyor

Ekranların en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, Pazartesi günü 12'inci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

31.08.2019 15:31
Müge Anlı'nın programı ekranlara geri dönüyor

Bir çok kayıp ve cinayet olaylarını aydınlatan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Pazartesi günü 12'nci sezonuyla izleyenlerine merhaba diyecek.

PAZARTESİ GERİ DÖNÜYOR

ATV'nin reyting rekorları kıran sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 12'inci sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Türkiye'nin en çok izlenen programlardan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezon yayınına 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

YÜZLERCE FAİLİ MEÇHULU AYDINLATTI

Müge Anlı, geride kalan sezonlarda, yüzlerce faili meçhul cinayetleri aydınlatıp, binlerce kayıp insanı ailesine kavuşturdu.

Müge Anlı'nın programı ekranlara geri dönüyor
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (26)

  • MAZLUM:
    yarışma programı yapacak kadar vakti olan yardıma ihtiyacı olan insanlara niçin vakit ayıramaz anlamadım
    Cevap Yaz 14 12 Yayından Kaldır
  • NONO:
    AVNİ. . . şansına küs, , , çay bitti, , , hoşaf, , yanında, , , , , , kiremit tatlısı kaldı, , idare et, , , , APTİ
    13 Yayından Kaldır
  • NO-NO:
    BALÇOVALI, , , , davet etsem çay içmeye, , , Emirgan a, , hesaplar benden açık büfe, , ,
    5 6 Yayından Kaldır
  • BALÇOVALI:
    Selam.Nisan hanım.Sizi fındık fıstık yemeye kuruyemişciye davet ediyorum.Emniyet kemerimizi bağlayalım,hız yapmayalım.İyi tatiller.
    12 1 Yayından Kaldır
  • ZUBİYEEEEEEEEEE:
    ZUBİ sen, , yaşıyor musun be. , , , . bidon kafalı, , , ,
    1 Yayından Kaldır
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