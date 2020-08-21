Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? 2020 Müge Anlı yeni sezon tarihi! Müge Anlı kimdir?

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Ekran macerasına birkaç haftalık ara veren Müge Anlı'dan beklenen haber geldi. Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu.Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? 2020 Müge Anlı yeni sezon tarihi! Müge Anlı kimdir? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ve ekibi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, ağustos ayının başında yaptığı açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Aralık 1973

Kaç yaşında: 46yaşında

Nereli: İstanbul

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.