Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? 2020 Müge Anlı yeni sezon tarihi! Müge Anlı kimdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? 2020 Müge Anlı yeni sezon tarihi! Müge Anlı kimdir?

Bir süre ekranlara ara veren Müge Anlı'dan beklenen haber geldi. Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? 2020 Müge Anlı yeni sezon tarihi! Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? 2020 Müge Anlı yeni sezon tarihi! Müge Anlı kimdir?
21.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:05

Ekran macerasına birkaç haftalık ara veren Müge Anlı'dan beklenen haber geldi. Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu.Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? 2020 Müge Anlı yeni sezon tarihi! Müge Anlı kimdir? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ve ekibi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı. Karlı, ağustos ayının başında yaptığı açıklamasında Anlı ile görüştüğünü ve 3 hafta sonra canlı yayın konuğu olacağını açıkladı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Aralık 1973

Kaç yaşında: 46yaşında

Nereli: İstanbul

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

İlgili Haberler

Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Çukur çekimleri ertelendi mi?
Çukur ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Çukur çekimleri ertelendi mi?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon çekimleri başladı mı?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon çekimleri başladı mı?
Hercai yeni sezona ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Hercai yeni sezona ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Cinsellik
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Cinsellik
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi Ekonomi
Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Ozan Güven Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? 2020 Müge Anlı yeni sezon tarihi! Müge Anlı kimdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:11:27. #1.15#
title