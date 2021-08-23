Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı pek çok sorunun yanıtını, cinayetin katilini, kaybolan ve kaçırılan vatandaşları bularak heyecanlı bir sezonu daha geride bıraktı. Birçok program gibi sezon finali yaptı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sezon finali ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi! Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Televizyon dünyasında sezon finali yapan dizi ve programlar genellikle yeni sezona Eylül ayı sonlarında başlıyor. Müge Anlı'nın Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, programın 30 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtildi.

MÜGE ANLI BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil mahallesinde 4 Eylül'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları Büşra Büyükşen yaralanmıştı.

25 KİŞİ GÖZALTINDAYDI Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı,

YANLIŞ EVE GİRMİŞLER

8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf ederek sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİNİN KATİLİ KİM ÇIKTI?

Esra Taş, Abdullah Başdemir ve onlara yardım ettikleri öğrenilen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 1'i adli kontrol kararı 20'si jandarmadaki ifadesinin ardından olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.