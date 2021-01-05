Müge Anlı Kadirhan ve Büşra bulundu mu? 5 Ocak'ta 17 yıl sonra aranan Kadirhan ve Büşra nerede? Hakan Küçükboğa ne dedi?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Kadirhan ve Büşra konusu ele alınıyor. Müge Anlı Kadirhan ve Büşra kimdir? Müge Anlı Kadirhan ve Büşra bulundu mu? 5 Ocak'ta 17 yıl sonra aranan Kadirhan ve Büşra nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

5 OCAK MÜGE ANLI KADİRHAN VE BÜŞRA BULUNDU MU?

Müge Anlı'da bir mucize daha yaşandı ve 17 yıl önce semt pazarına bırakılan kardeşler Kadirhan ile Büşra'nın bulunması büyük ilgi topladı. Babaları Hakan Küçükboğa'nın sarhoşken semt pazarında terk ettiği çocuklarından Büşra ekranda babası ile konuştu.