Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, Instagram hesabı açtı. 'Müge Anlı Official' adıyla açılan hesabı kısa sürede 421 bin kişi takip etmeye başladı. Canlı yayında Instagram hesabı açmasının nedenini anlatan Anlı, "Takip edenleri bende takip edip beğenmek istiyorum" dedi. Müge Anlı'nın paylaştığı ilk fotoğraf ise kısa sürede 296 binden fazla beğeni alarak rekora koşuyor.

ATV ekranlarında yayınlanan programda kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatmaya çalışan Müge Anlı, tabularını yıkarak Instagram hesabı açtı. Uzun zamandır işlediği konulardan dolayı sosyal medyaya çok sıcak bakmadığını söyleyen Anlı'nın bu hamlesi de sevenlerini şaşırttı.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Bugünkü programında konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, sosyal medyada çok yeni olduğu için kendisine kızının yardımcı olduğunu söyledi. Anlı'nın takipçi sayısı kısa sürede 421 bini geçti.

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Anlı'nın yoruma kapalı olarak paylaşılan ilk fotoğrafı da 296 binden fazla beğeni aldı.

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Canlı yayında hesap açtığını duyurduktan sonra ekip arkadaşlarıyla da bir fotoğraf çektiren Müge Anlı, ilk yazılı paylaşımını da yapmış oldu. Ünlü isim Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'le çektirdiği fotoğrafına şu notu ekledi: "Herkese merhaba… Ekip arkadaşlarım Rahmi Özkan ve Şevki Sözen ile birlikte bu fotoğrafı sizler için canlı yayında çektirdim. O an pek çoğunuzun ekran başında olduğuna eminim. Acemisi olduğum bu mecrada da alışık olduğunuz Müge Anlı sürprizlerine hazır olun. Bugünden sonra sadece saat 10.00-13.00 arasındaki yayınımız sırasında değil sürekli iletişim halinde olacağız. Mesajlarınızı okuyacağım, fotoğraf ve videolarınızı izleyeceğim. Her konuda ama her konuda yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, yayına dönmek zorundayım."

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

ZAHİDE YETİŞ'DEN DESTEK GECİKMEDİ

Arkadaşının Instagram hesabı açtığını gören sunucu Zahide Yetiş de hesabın adını kendi Instagram hesabından paylaşarak "Nihayet can arkadaşım Instagram'da '@mugeanliofficial' tek ve gerçek sayfasıdır... Takip Edin" notunu yazdı.

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
İhsan Okşak'a ne oldu? İhsan Okşak bulundu mu?
İhsan Okşak'a ne oldu? İhsan Okşak bulundu mu?
Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 9 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?
Müge Anlı canlı izle bugün! ATV canlı - 9 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Diego Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:56:08. #1.15#

title