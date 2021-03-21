Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı

21.03.2021 20:22 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:46
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı

Acun Ilıcalı'nın, dijital eğlence platformu Exxen için Müge Anlı'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Anlı'nın bir belgesel projesi ile Exxen kullanıcılarının karşısına çıkacağı öğrenildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Exxen için yeni arayışlarını sürdürüyor. İddiaya göre Ilıcalı'nın, ekrana taşıdığı olaylarla Türkiye'nin gündemini değiştiren Müge Anlı'ya teklif götürdüğü öğrenildi.

BELGESEL NİTELİĞİNDE OLACAK

Çarpıcı konuları ele alan ve yüzlerce olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'nın, Exxen için belgesel niteliği taşıyan bir yapım hazırlığında olduğu öğrenildi. Şimdiye kadar işlenen olaylardan derlenecek belgesel ile Exxen kullanıcılarının karşısına çıkacağı konuşulan Anlı'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise gelmedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kemal Sunal Hande Erçel Binnur Kaya İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Hakan Özmert Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 20:45:58. #1.15#
title