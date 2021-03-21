Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı

Acun Ilıcalı'nın, dijital eğlence platformu Exxen için Müge Anlı'ya teklif götürdüğü iddia edildi. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre, Anlı'nın bir belgesel projesi ile Exxen kullanıcılarının karşısına çıkacağı öğrenildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Exxen için yeni arayışlarını sürdürüyor. İddiaya göre Ilıcalı'nın, ekrana taşıdığı olaylarla Türkiye'nin gündemini değiştiren Müge Anlı'ya teklif götürdüğü öğrenildi.

BELGESEL NİTELİĞİNDE OLACAK

Çarpıcı konuları ele alan ve yüzlerce olayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'nın, Exxen için belgesel niteliği taşıyan bir yapım hazırlığında olduğu öğrenildi. Şimdiye kadar işlenen olaylardan derlenecek belgesel ile Exxen kullanıcılarının karşısına çıkacağı konuşulan Anlı'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise gelmedi.