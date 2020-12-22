Müge Anlı Hakan Yıldırım bulundu mu? 33 yıl önce kaybolan 6 yaşındaki Hakan Yıldırım nerede?
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Müge Anlı Hakan Yıldırım bulundu mu? 33 yıl önce kaybolan 6 yaşındaki Hakan Yıldırım nerede?

22.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:17
Müge Anlı Hakan Yıldırım bulundu mu? 33 yıl önce kaybolan 6 yaşındaki Hakan Yıldırım nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hakan Yıldırım konusu ele alınıyor. Müge Anlı Hakan Yıldırım kimdir? 22 Aralık Hakan Yıldırım bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

HAKAN YILDIRIM BULUNDU MU?

22 Kasım 1987 yılında İzmir Bornova Atatürk mahallesinde kaybolan Hakan Yıldırım, henüz 6 yaşındaydı. Ailesinin o yıldan beri aradığı Hakan Yıldırım'ı bindikleri taksiyi süren şoförün kaçırdığını düşünüyorlar.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:19:33. #1.14#
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