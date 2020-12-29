Müge Anlı Gülsüm Doğan bulundu mu? 29 Aralık Gülsüm Doğan kimdir, nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emine Doğan konusu ele alınıyor. Müge Anlı Gülsüm Doğan kimdir? Gülsüm Doğan bulundu mu? 29 Aralık Gülsüm Doğan kimdir, nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

GÜLSÜM DOĞAN BULUNDU MU?

Isparta'da Demirköprü'de ailesiyle yaşayan 33 yaşındaki Gülsüm Doğan 6 gün önce kayboldu. Çevrede aramalar devam ediyor.