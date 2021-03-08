Müge Anlı Gökhan Hamurcu tutuklandı mı? Mervenur Polat'ın katili kim, bulundu mu?
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Müge Anlı Gökhan Hamurcu tutuklandı mı? Mervenur Polat'ın katili kim, bulundu mu?

08.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:27
Müge Anlı Gökhan Hamurcu tutuklandı mı? Mervenur Polat'ın katili kim, bulundu mu?

Müge Anlı'da son olarak ele alınan konulardan biri 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat oldu. Bu kapsamda pek çok isim canlı yayında yer alarak Mervenur Polat'ın ortadan kaybolduğu günü anlattı. Bu kapsamda Müge Anlı Gökhan Hamurcu tutuklandı mı? Mervenur Polat'ın katili kimdir? sourlarının yanıtları aranıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ANTALYA'DA KAYBOLAN MERVENUR POLAT KİMDİR?

20 yaşındaki Mervenur Polat daha önce bir evlilik yaptı ve bir çocuğu vardı. Boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam eden Mervenur Polat, bir otelde çalışıyordu.

MÜGE ANLI'DA ARANAN MERVENUR POLAT ÖLDÜ MÜ?

19 Ekim 2020 tarihinde evden çıkan Mervenur Polat, ailesiyle birlikte Antalya Kepez'de yaşıyordu.

Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Mervenur Polat, 19 Ekim'de Antalya'daki bir iş hanında kayboldu. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Son görüldüğü iş hanındaki esnaflar ve görgü tanığı Halil İbrahim Şahin konuştu. Kaldığı handa kötü şeyler yaşadığı düşünülen Mervenur Polat'ın tecavüze uğradığı iddia edildi.

4 aydır haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıkmıştı. İş hanında ev olarak kullanılan iş yerine gidip gelen ve olaya tanık olanlar Müge Anlı'ya konuştu.

Mervenur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Hamurcu'nun o sahneyi görünce 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemesi inandırıcı bulunmadı.

Olaya tanık olan diğer iki isim ise Ferdi ve İbrahim, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. Madde bulmak için hana giden Mervenur Polat'ın yüksek dozdan öldüğü veya öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

MERVENUR POLAT'IN KATİLİ KİMDİR?

Yayında sık sık adı geçen isimlerden olan Cüneyt, pazar günü Müge Anlı ile iletişime geçerek Mervenur Polat'ın cesedinin olduğu yeri gösterdi. Ancak Cüneyt Akyol, ölüm sebebinin ise uyuşturucu olduğunu belirtti. İncelemeler devam ediyor.

MÜGE ANLI GÖKHAN HAMURCU TUTUKLANDI MI?

İddiaların odağındaki isimlerden biri olan Gökhan Hamurcu, 8 Mart'ta canlı yayında gözaltına alındı.

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