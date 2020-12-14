Müge Anlı Emine Aybüke kimdir? Emine Aybüke bulundu mu? 14 Aralık Emine Aybüke son dakika!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Müge Anlı Emine Aybüke kimdir? Emine Aybüke bulundu mu? 14 Aralık Emine Aybüke son dakika!

14.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:19
Müge Anlı Emine Aybüke kimdir? Emine Aybüke bulundu mu? 14 Aralık Emine Aybüke son dakika!

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emine Aybüke konusu ele alınıyor. Peki, Emine Aybüke olayı nedir? Müge Anlı Emine Aybüke kimdir? 14 Aralık itibariyle arama çalışmaları devam ediyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI EMİNE AYBÜKE KİMDİR?

Emine Aybüke, 16 yaşında görme ve işitme engelli bir genç kız. Adana Kozan'da yaşayan Emine Aybüke'yi istemeye gelen 28 yaşındaki Muhammet Elçin isimli genç tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Ailesinden istemeye gelen ailenin getirdiği baklavanın yiyen ailenin bayılması üzerine evden kaçırılan Emine Aybüke, ablası tarafından aranıyor.

İlgili Haberler

Esra Erol Emine, babası Memduh ile barıştı mı? 4 Aralık Esra Erol izle!
Esra Erol Emine, babası Memduh ile barıştı mı? 4 Aralık Esra Erol izle!
Müge Anlı Rıdvan Aydoğan bulundu mu? 11 Aralık Rıdvan Aydoğan son durum: Rıdvan Aydoğan kimdir?
Müge Anlı Rıdvan Aydoğan bulundu mu? 11 Aralık Rıdvan Aydoğan son durum: Rıdvan Aydoğan kimdir?
Müge Anlı'da Mustafa Özbay bulundu mu? Mustafa Özbay olayı nedir, nasıl kayboldu? Mustafa Özbay kimdir?
Müge Anlı'da Mustafa Özbay bulundu mu? Mustafa Özbay olayı nedir, nasıl kayboldu? Mustafa Özbay kimdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Erkan Akçay Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Mauricio Lemos Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı Emine Aybüke kimdir? Emine Aybüke bulundu mu? 14 Aralık Emine Aybüke son dakika! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 11:26:48. #1.15#
title