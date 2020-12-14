Müge Anlı Emine Aybüke kimdir? Emine Aybüke bulundu mu? 14 Aralık Emine Aybüke son dakika!

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emine Aybüke konusu ele alınıyor. Peki, Emine Aybüke olayı nedir? Müge Anlı Emine Aybüke kimdir? 14 Aralık itibariyle arama çalışmaları devam ediyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI EMİNE AYBÜKE KİMDİR?

Emine Aybüke, 16 yaşında görme ve işitme engelli bir genç kız. Adana Kozan'da yaşayan Emine Aybüke'yi istemeye gelen 28 yaşındaki Muhammet Elçin isimli genç tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor. Ailesinden istemeye gelen ailenin getirdiği baklavanın yiyen ailenin bayılması üzerine evden kaçırılan Emine Aybüke, ablası tarafından aranıyor.