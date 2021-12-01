Müge Anlı'da Sevda Kılıç bulundu mu? Sevda Kılıç'a ne oldu, olayı nedir? Mesut Kılıç'la evli olan Sevda Kılıç kimdir?

Sevda Kılıç bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Sevda Kılıç'a ne oldu, olayı nedir? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MÜGE ANLI'DA ARANAN SEVDA KILIÇ BULUNDU MU?

19 Kasım 2021 günü Gaziantep Şehit Kamil'de ailesi ile birlikte yaşadığı evden kaybolduğu ve bir daha haber alınamadığı iddia edilen Sevda Kılıç'a 11 gündür ulaşılamıyor. Kayıp kadının evde bulunan garip mektubu dikkat çekti.

2 çocuk annesi kadının, yanına kimliğini aldığı da belirtiliyor.

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