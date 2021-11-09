Müge Anlı'da ilginç anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, canlı yayında kendini odaya kilitledi

Her gün birbirinden ilginç konularla gündem olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olay izleyicileri şaşkına çevirdi.

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Bir aydır 27 yaşındaki eşi Hanife Fındık'tan haber alınmayan Bayram Fındık, Müge Anlı canlı yayınına katılmamak için kendisini odaya kilitledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert muhabiriyle konuşmak istemeyen Fındık'ın ilginç tavrı şaşkınlıkla karşılandı.

MÜGE ANLI DA ŞAŞIRDI

Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı'nın çabaları kısa bir süreliğine de olsa sonuç verdi. 31 yaşındaki Bayram Fındık, kendisini kilitlediği odadan çıkarak açıklamalarda bulundu.

SONUNDA ODADAN ÇIKTI

Kendisini ifade etmekte güçlük çektiğini dile getiren Bayram Fındık, "Sorular karşısında panik yapıyorum. Suçlu durumuna düşüyorum. O yüzden kendimi odaya kilitledim" sözlerini kullandı. Eşinin kaybolmasıyla bir ilgisi bulunmadığını öne süren Fındık, "Karım, kendi iradesiyle çekip gitti" diye konuştu.

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