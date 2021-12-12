Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti - Haberler Magazin
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Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşinin pideciye kaçması üzerine sinir krizi geçirerek kendini yerlere atan ve "Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel, yine affederim" diyen Serkan Kıyak, girdiği bunalım sonucu evinde kendini asarak intihar etti. Kıyak, son olarak tekrar programa çıkarak Müge Anlı'ya yaptığı böreği ikram etmiş ve eşinden ayrılmaya karar vererek yeni bir hayata başlayacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak günlerdir haber alamadığı eşi için yardım isteyen Serkan Kıyak, gelen telefon bağlantısı ile adeta yıkılarak sinir krizi geçirmişti. Pideciye kaçan eşinin kendisini ve ailesini istemediğini ifade etmesiyle kendini yerlere atan adam, "Bu mu emeklerimin karşılığı? Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel! Yine affederim... 87 yaşında nenene nasıl kıydın, gittin? Zehra geleceksin... Ben seni sevdim. Ben sana ne yaptım? Hayallerimi yıktın. Yaşayamam ben... Şikayetçiyim" demişti.

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti

EVİNDE KENDİNİ ASTI

Yerel yayın yapan Usakgundem.com'un haberine göre 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde kendini asarak intihar etti. Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti

MÜGE ANLI'YA BÖREK YAPMIŞTI

Yayındaki sinir krizinin ardından son olarak tekrar Müge Anlı ile Tatlı Sert'e tekrar çıkan Serkan Kıyak, eşinden ayrılmaya karar verdiği söylemişti. Mutfağa girip börek yapan Kıyak, yaptığı böreği Müge Anlı'ya ikram etmiş ve yeni bir başlangıç yapacağını belirtmişti.

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti

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