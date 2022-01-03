Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım - Haberler Magazin
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Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun yıllardır ekranlarda olan başarılı sunucu Müge Anlı, bugünkü canlı yayında vasiyetinden bahsetti. Yıllar önce kendisine mezarlıktan bir yer ayırttığını söyleyen Anlı, "Bana bir şey olursa bakım evine gideceğim. Öldükten sonra yaka kartına takılacak fotoğrafımdan dağıtılacak şerbetime kadar söyledim" dedi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın bugünkü programında büyük bir kavuşma yaşandı. 2.5 yıldır küçük kızı Irmak'tan ve eşi Seyhan'dan ayrı olan emekli Albay Mustafa Kaya ailesine kavuştu. Bu kavuşma esnasında ise Müge Anlı'dan beklenmedik bir açıklama geldi.

"BAKIMEVİNDE KALACAĞIM, MEZAR YERİM DE BELLİ"

Mustafa Kaya olayından çok ders aldığını söyleyen Anlı, "Bana bir şey olursa buradan da söylüyorum ben bakımevine gideceğim. Bana da Efe baksın. Oğluşum benim. Herkes bunun vasiyetini şimdiden yapmalı. Benim mezar yerim de belli. Her şeyim planlı olsun istiyorum. Ölünce dağıtılacak şerbetime kadar hepsinin vasiyetini verdim. Yapmazlarsa da onların sorunu. Yaka kartına en çirkin fotoğrafımı koyarlar biliyorum onu da ben verdim" dedi.

Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Akıncı Bey:kaç can gitti bu kadının rating hırsı uğruna yazık Cevap Yaz 23 12 Yayından Kaldır
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