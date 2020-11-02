Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı

02.11.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:25
Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı

ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için bugünkü canlı yayınında yardım kampanyası başlattı. Anlı program boyunca toplam 3 milyon 134 bin 774 TL bağış topladı.

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası depremzedeler için mobil aşevi aracı göndererek 3 öğün sıcak yemek hizmeti verdiren Müge Anlı, bir anlamlı projeye daha imza attı.

3 MİLYON TL YARDIM TOPLADI

Müge Anlı, bugünkü yayında Türk Kızılayı ve AFAD'a destek için cep telefonlarına MÜGE yazıp 2868 e SMS mesajı göndererek Kızılay ve AFAD'a 10 TL bağışta bulunabileceğini açıkladı. İzmir'e gönderdiği mobil aşevi hakkında da konuşan Anlı, şunları söyledi: "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Cuma gününden bu yana ekrandan duyurmadan 1 aşevi yapacak kadar bağış topladık. Şimdi ise ekrandan duyuruyorum bir gün bizim de başımıza gelebilir. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu.

Programın başladığı saat itibari ile kısa süre içerisinde günlük toplam bağış, 3 milyon 134 bin 770 TL oldu.

Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı

İlgili Haberler

Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi
Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı
Tanıtım filmi yayında
Tanıtım filmi yayında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Danla Bilic Demet Özdemir İkbal Gürpınar
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 15:25:23. #1.15#
title