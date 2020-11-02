Müge Anlı, canlı yayında İzmir'deki depremzedeler için 3 milyon TL bağış topladı

ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için bugünkü canlı yayınında yardım kampanyası başlattı. Anlı program boyunca toplam 3 milyon 134 bin 774 TL bağış topladı.

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası depremzedeler için mobil aşevi aracı göndererek 3 öğün sıcak yemek hizmeti verdiren Müge Anlı, bir anlamlı projeye daha imza attı.

3 MİLYON TL YARDIM TOPLADI

Müge Anlı, bugünkü yayında Türk Kızılayı ve AFAD'a destek için cep telefonlarına MÜGE yazıp 2868 e SMS mesajı göndererek Kızılay ve AFAD'a 10 TL bağışta bulunabileceğini açıkladı. İzmir'e gönderdiği mobil aşevi hakkında da konuşan Anlı, şunları söyledi: "Bir yılı aşkın süredir Kızılay'la beraber aşevi kampanyası yürütüyoruz. Cuma gününden bu yana ekrandan duyurmadan 1 aşevi yapacak kadar bağış topladık. Şimdi ise ekrandan duyuruyorum bir gün bizim de başımıza gelebilir. Herkesten 2868'e MÜGE yazıp 10 TL'lik bağışta bulunmasını istiyorum. 10 TL'lik bir bağışın bile insanlara nasıl merhem olduğunu görebiliyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza bir tabak sıcak yemek sunmak yardımların en güzeli" diyerek ekran başındaki izleyicilerine çağrıda bulundu.

Programın başladığı saat itibari ile kısa süre içerisinde günlük toplam bağış, 3 milyon 134 bin 770 TL oldu.