Müge Anlı ATV Canlı izle! 1 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 1 Nisan ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 1 Nisan 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Nisan 2021 Perşembe canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 31 MART'TA NELER OLDU?

62 yaşındaki Ayten Sevim'in ölümündeki şüpheler. Eşi konuştu. Mürettin Bey, olay günü evde neler yaptıklarını göstererek anlattı. Lavaboda elini yüzünü yıkadıktan sonra salona baktığını söyleyen Mürettin Bey, eşini salonda da bulamayınca kapıya çıktığını, eşinin yerde yattığını gördüğünü ileri sürdü. Mürettin Bey, uykusu ağır olduğu için eşinin düşüşü ile alakalı hiçbir şey duymadığını, eşi düştüğünde üstünde pike olduğunu, ardından hastaneye götürdüklerini anlattı. Eşinin isteği üzerine kızı Nurten Hanım'ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Mürettin Bey, eşini yolda kontrol ettiğinde nefes almadığını fark ettiğini, hastaneye götürdüklerinde de öldüğü haberi aldığını belirtti. Çanakkale Biga'daki komşusu konuştu. Sevim Hanım'ın altınlarını saklamasının sebebi neydi? Kızı Nurten Hanım, Ayten Hanım'ın altınlarını saklamasının sebebi olarak, annesini hastaneye götürdüklerinde hastane ücretini babasının vermediğini hep kendilerinin verdiğini, bu paraları da annesinin bu sebeple sakladığını, lazım olursa oradan kullanırız dediğini aktardı. 62 yaşındaki Ayten Sevim nasıl öldü? Müge Anlı, Şahap Örcün'ün cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi. Şahap Bey'in elleri bağlı bulunduğunu, cesedi ise köprünün ayağında bulunan restorandaki kişinin bulduğunu açıkladı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.