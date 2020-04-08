Müftülükten sağlık çalışanlarına tatlı ikramı Adıyaman İl Müftülüğü tarafından Adıyaman'daki sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla tatlı ikramında bulunuldu.

Adıyaman İl Müftülüğü tarafından Adıyaman'daki sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla tatlı ikramında bulunuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsünde hayat kurtarmak için özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik Adıyaman İl Müftülüğü moral ziyareti gerçekleştirildi.

Din görevlileri tarafından hazırlanan tatlı paketleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına tek tek dağıtıldı. Sağlık çalışanlarına moral vermek ve onları motive etmek amacıyla yapılan tatlı ikramı sonrası din görevlileri, yaptıkları çalışmalardan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA