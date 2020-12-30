Müftü Taşçı'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret
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Müftü Taşçı'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

30.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:33
Müftü Taşçı'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ve Gölbaşı Müftüsü Abdullah Yıldırım, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ve Gölbaşı Müftüsü Abdullah Yıldırım, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunan Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, çalışmalardan dolayı Başkan Yıldırım'a teşekkür ettiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım ise, "Adıyaman İl Müftümüz Mehmet Taşçı'ya ve Gölbaşı ilçe Müftümüz Abdullah Yıldırım'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarla olduğu gibi müftülüğümüzle de iyi ilişkiler içerisindeyiz. Ortak paydamız Gölbaşı için hep beraber çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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