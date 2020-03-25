Müftü İzan'dan gençlere, "Yaşlılara karşı saygılı olun" çağrısı Bursa İl Müftüsü İzani Turan, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal medyada gençler tarafından alay konusu edilmesini eleştirdi.

Bursa İl Müftüsü İzani Turan, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal medyada gençler tarafından alay konusu edilmesini eleştirdi. Turan, "Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, yaşlılarınıza öyle davranın" dedi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine açıklamada bulunan Müftü İzani Turan, gençleri yaşlılara karşı saygılı olmaları hususunda ikaz ederek, "Özellikle korona virüsü ile ilgili yaşadığımız şu panik günlerinde bazı fotoğraf ve görüntüler; insanlığımızı, geleceğimizi, şayet hodbinliğe devam edersek, merhameti terk edersek, büyüklerimizi rahmet vesilesi değil de yük kabul edersek, bizi bekleyen acı akıbeti hatırlatıyor. Ne edersen onu bulursun. Bugün genç olanlar, yarın Allah ömür verirse ihtiyarlayacak. Ey genç kardeşim ve kardeşlerim! Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, yaşlılarınıza öyle davranın lütfen. Unutmayın, yaşlılık size çok yakın. Evet, evet, hiç farkına varmadan yaşlanacaksınız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA