Müftü Işıldar'dan birlik ve beraberlik vurgusu

MALATYA (İHA) - Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, vaazda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik üzerinde durdu.

İl Müftüsü Veysel ışıldar, Arguvan İlçesi merkez camisinde cuma namazını kıldırdı. Cuma namazı öncesinde vaaz eden Işıldar, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik üzerinde durdu. Birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden gelinebileceğine işaret eden Işıldar, sabrın önemini de anlattı. Sürekli dua yapmanın insan hayatındaki önemini dile getiren Işıldar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatından örnekler de verdi.

Işıldar, vaazdan sonra Cuma namazını kıldırdı.

Arguvan İlçesi merkez camisindeki programa, Kaymakam Kemal Ülkü, İlçe Müftüsü Musa Beyazyüz, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, bazı emniyet ve jandarma personeli, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

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