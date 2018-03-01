Müftü Gürbüz'den Engellilere Ziyaret

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Bedensel Engeliler Derneğini ziyaret eden İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve müftülük personelleri, Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Mesut Keskin tarafından karşılandı. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Keskin, kendilerini yalnız bırakmayan ve derneklerini ziyaret eden herkese teşekkür etti.

Dernek üyeleriyle bir süre sohbet eden Müftü Gürbüz ve beraberindekiler, buradaki kütüphanede Diyanet yayınlarından oluşan "Diyanet Yayınları Köşesi"ni oluşturdular. - HAKKARİ