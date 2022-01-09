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Müftü Can, gençlik merkezlerini ziyaret etti

Müftü Can, gençlik merkezlerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftüsü Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya ile birlikte diyanet gençlik merkezlerini ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftüsü Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya ile birlikte diyanet gençlik merkezlerini ziyaret etti.

İl Müftüsü Rüstem Can, yapılan faaliyetleri incelemek üzere gençlik merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde, koordinatörlerden gençlik merkezinin işleyişi ve düzenlenen programlar hakkında bilgiler alan Can, diyanet gençlik merkezlerinin, gençlere hizmette daha etkin olması yönünde gayret gösteren din görevlilerine yürüttükleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda Müftü Can, hizmet kalitesini arttırıcı çeşitli tavsiyelerde bulundu. - DÜZCE

Müftü Can, gençlik merkezlerini ziyaret etti

Müftü Can, gençlik merkezlerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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