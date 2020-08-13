Müftü Çakır: "Terzibaba hazretlerini örnek alacağız"
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Müftü Çakır: "Terzibaba hazretlerini örnek alacağız"

Erzincan Müftüsü Burhan Çakır, Erzincan'ın manevi değerlerinden Terzi Baba Hazretlerinin Türbesi'ni ziyaret ederek mezarlıklarda dua okudu.

Müftü Çakır:
13.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:47

Erzincan Müftüsü Burhan Çakır, Erzincan'ın manevi değerlerinden Terzi Baba Hazretlerinin Türbesi'ni ziyaret ederek mezarlıklarda dua okudu. Müftü Çakır, "Erzincan'da din hizmeti sunan kişi olarak bizde Terzibaba gibi Allah dostlarını örnek alacağız" dedi.

Erzincan İl Müftülüğü görevine başlayan Müftü Burhan Çakır, Erzincan'ın manevi değerlerinden Terzi Baba Türbesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alıp dua etti.

Terziba Hazretleri Erzincanlımızın gönlünde taht kurmuş

Müftü Çakır, "'Erzincan'ımızın manevi mimarlarından olan 1800'lü yıllarda yaşamasına rağmen, halkın ve Erzincanlımızın gönlünde taht kurmuş, kalbine yerleşmiş, ve Erzincan'da adına büyük bir camii inşa edilmiş Terzibaba hazretlerini ziyaret geldik. Şehrin manevi mimarlarından olduğunu söyledik, niye manevi mimarların olmuş hayatına bir göz atmak lazım 2-3 asır geçmesine rağmen insanların gönlünde, kalbinde ve gerek Erzincanlı halkımız gerekse de İl dışından bir çok kardeşimiz gelip Terziba hazretlerini ziyaret ediyor.

Erzincanlı kardeşlerimiz bizden dualarını eksik etmesin

Hayatına baktığımız zaman Allah dostu bir insan, fakir ve kimsesizlerin dostu, insanlara yardım eden, tevazu sahibi insanları kırmayan ve mütevazi bir hayat süren birisidir. Bizde Erzincan'da din hizmeti sunan kişi olarak, bu gibi Allah dostlarını örnek alacağız. İnşallah Erzincan'ımıza daha güzel hizmetler sunmaya gayret edeceğiz. Erzincanlı kardeşlerimizden dualarını eksik etmemelerini istirham ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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