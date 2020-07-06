Müftü Bal, genç çiftlerin nikahını kıydı
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Müftü Bal, genç çiftlerin nikahını kıydı

Samsun Alaçam İlçe Müftüsü Orhan Bal, genç çiftlerin nikahını kıydı.

Müftü Bal, genç çiftlerin nikahını kıydı
06.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:36

Samsun Alaçam İlçe Müftüsü Orhan Bal, genç çiftlerin nikahını kıydı.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Alaçam İlçe Müftüsü Orhan Bal, İlçe Müftülüğünde genç çiftlerin resmi nikahını kıydı. Müftülük toplantı salonunda yapılan nikah törenine Muhammet Yunus Dinç ve Büşra Kösem çifti ve yakınları katıldı. Müftülere verilen bu yetkiyi kanunlar çerçevesinde yapacaklarını belirten Müftü Bal, "Hem dini hem resmi nikahın bir arada kıyıldığı bu nikahın genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Damat Muhammet Yunus Dinç ise İlçe Müftülüğünde kendi nikahlarının kıyılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Müftü Orhan Bak, çiftlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Genç çift daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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