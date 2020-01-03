Müftü Akkuş personeli ile vedalaştı

03.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:25

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, emekli olması sebebiyle Bilecik İl Müftülüğünde görev yapan daire personeli ile vedalaştı.



Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş personeliyle vedalaşarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Akkuş, "İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Her türlü zorluğun üstesinden beraber geldik. Varsa benim size hakkım helal ediyorum. Siz de haklarınızı helal edin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA