Müftü Akkuş personeli ile vedalaştı
Haberler » Yaşam » Müftü Akkuş personeli ile vedalaştı - Haberler

Müftü Akkuş personeli ile vedalaştı

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, emekli olması sebebiyle Bilecik İl Müftülüğünde görev yapan daire personeli ile vedalaştı.

03.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:25
Müftü Akkuş personeli ile vedalaştı

İl Müftüsü , emekli olması sebebiyle Bilecik İl Müftülüğünde görev yapan daire personeli ile vedalaştı.


Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş personeliyle vedalaşarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Akkuş, "İyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. Her türlü zorluğun üstesinden beraber geldik. Varsa benim size hakkım helal ediyorum. Siz de haklarınızı helal edin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler